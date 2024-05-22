Дольщикам долгостроя на Грушевке предоставили новые права 22.05.2024, 20:42

1,604

Лукашенко подписал указ.

Согласно подписанному диктатором указу, дольщикам долгостроя «Грушевский посад» предоставляются такие же права, как и держателям жилищных облигаций. Указ Лукашенко подписал в среду, 22 мая. Такая мера направлена на скорейшее завершение строительства жилых домов ООО «Жилстройкомплект», сообщили в пресс-службе узурпатора.

Документ корректирует указ №347 «О завершении строительства жилых домов» от 15 сентября 2021 года. Им предусмотрен ряд изменений, которые направлены на скорейшее завершение строительства многоквартирных жилых домов несостоятельного застройщика ООО «Жилстройкомплект» на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса в Минске.

В целях обеспечения равных возможностей для всех участников строительства дольщикам, имевшим с ООО «Жилстройкомплект» договоры на возведение объектов долевого строительства, указом предоставляются такие же права, как и держателям жилищных облигаций.

Застройщик привлек от дольщиков более Br58 млн, которых хватало на завершение строительства. Но директор фирмы «Жилстройкомплект» Илья Волох при содействии заместителя вывел со счетов фирмы около Br24 млн и потратил их на собственные нужды.

Потерпевшими по этому делу проходили 430 физических лиц и пять субъектов хозяйствования.

Директору фирмы «Жилстройкомплект» Илье Волоху присудили 10 лет лишения свободы, а его заместителю Александру Зайцеву – 7 лет усиленного режима.

Также Волоху назначен штраф в размере Br200 тысяч, а Зайцеву – Br120 тысяч. Оба лишены права на 5 лет занимать руководящие должности. Но под стражей находится только Зайцев, а руководителя фирмы-застройщика судили заочно – он выехал в Польшу.