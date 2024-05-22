В Минске продают ТЦ «Подземный город» 1 22.05.2024, 21:09

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Цена впечатляет.

Уходит (или обретает второе дыхание) легенда: «Подземный город», ставший неотъемлемой частью метро «Партизанская», выставили на торги. В продажу поступили почти все площади (за небольшим исключением) — 2560 «квадратов». Торги стартуют с суммы 7 736 083 рубля и будут идти на повышение. Шаг аукциона — 386 804 рубля, передает «Онлайнер».

Если вы давно не были в «Подземном городе», то вот несколько фото, чтобы освежить воспоминания. К слову, ранее на торги выставлялись отдельные боксы, теперь же — основная площадь.

Как сообщается на сайте организатора аукциона, компании «ИПМ-Торги», лот имеет два обременения — аренду и ипотеку. Продавцом выступает ООО «Гастон Восток», находящееся в процессе ликвидации.

Так выглядит план продаваемого помещения.

Торги состоятся в конце этого месяца, 28 мая, в 13:00. Победитель аукциона должен будет компенсировать затраты в сумме 500 рублей (что, в сущности, мелочь для персоны, готовой расстаться как минимум с $2 500 000) и выплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 2% от цены продажи лота.

Будет любопытно посмотреть, как изменится «Подземный город», если попадет в новые руки. Будет ли обновлена концепция ТЦ или мы, как и прежде, сможем примерять джинсы «на картонке за шторкой»?