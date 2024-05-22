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В Украине начали освобождать заключенных для отправки на фронт

  • 22.05.2024, 21:25
В Украине начали освобождать заключенных для отправки на фронт

Желание мобилизоваться изъявили три тысячи заключенных.

Суды в Украине начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении (УДО) заключенных, которые выразили желание стать военными в рамках нового закона.

В Минюсте Украины подсчитали, что желающих уйти с нар в ряды ВСУ наберется до 4,5 тысяч. А 3 тысячи заключенных подали заявления на условно-досрочное освобождение. Первые решения по мобилизации осужденных во вторник, 21 мая, принял Хмельницкий горрайонный суд.

В частности, суд рассмотрел представление о мужчинах 24 и 43 лет, жителях Хмельнитчины, осужденных за кражи в октябре и ноябре 2022 года.

Каждый из них выразил желание защищать Родину, годен к военной службе по состоянию здоровья и прошел профессионально-психологический отбор.

Мужчины будут проходить службу в рядах Нацгвардии Украины. В течение года над ними будет установлен административный надзор, который будут осуществлять командиры воинской части. К месту службы мужчины отправятся через неделю. Также 22 мая суд рассмотрит уже 50 соответствующих представлений.

Отметим, по состоянию на середину мая 2024 года в исправительных учреждениях Украины отбывали наказание 27471 осужденный, в том числе 1538 женщин и 51 несовершеннолетний.

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