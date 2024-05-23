В живописном месте под Минском продается новая дача по цене однушки 1 23.05.2024, 10:05

Но есть нюанс.

В одном из СТ в Смолевичском районе продается дача. Она полностью готова к сезону, внутри сделан минималистичный ремонт, есть терраса, отдельная спальня и даже ванная комната, пишет realt.by. Правда, сюда нужно провести — коммуникации. Посмотрите, как она выглядит и сколько стоит.

Дом находится в СТ «Звезда» в Смолевичском районе. Он деревянный и с полноценным мансардным этажом. Дачу построили в 2021 году. На крышу уложили металл. Площадь дома — 72 м².

В доме сделан хороший ремонт — стены и пол отделаны деревом. На первом этаже расположены совмещенная кухня-гостиная, спальня, душ и санузел.

Второй этаж — это единое пространство под отдельную комнату или кабинет.

Подведено электричество, есть интернет. Газ и вода отсутствуют, но есть возможность подключения.

К дому прилегает крытая терраса.

Участок занимает 8,45 сотки. Тут начаты работы по ландшафтному дизайну, есть раскатной газон.

Рядом располагается небольшая березовая роща.

До Минска около 30 км.

Стоимость дома — 46 900 долларов.