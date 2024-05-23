В живописном месте под Минском продается новая дача по цене однушки

В живописном месте под Минском продается новая дача по цене однушки1
- 23.05.2024, 10:05
Но есть нюанс.
В одном из СТ в Смолевичском районе продается дача. Она полностью готова к сезону, внутри сделан минималистичный ремонт, есть терраса, отдельная спальня и даже ванная комната, пишет realt.by. Правда, сюда нужно провести — коммуникации. Посмотрите, как она выглядит и сколько стоит.
Дом находится в СТ «Звезда» в Смолевичском районе. Он деревянный и с полноценным мансардным этажом. Дачу построили в 2021 году. На крышу уложили металл. Площадь дома — 72 м².
В доме сделан хороший ремонт — стены и пол отделаны деревом. На первом этаже расположены совмещенная кухня-гостиная, спальня, душ и санузел.
Второй этаж — это единое пространство под отдельную комнату или кабинет.
Подведено электричество, есть интернет. Газ и вода отсутствуют, но есть возможность подключения.
К дому прилегает крытая терраса.
Участок занимает 8,45 сотки. Тут начаты работы по ландшафтному дизайну, есть раскатной газон.
Рядом располагается небольшая березовая роща.
До Минска около 30 км.
Стоимость дома — 46 900 долларов.