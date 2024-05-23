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Спецназ СБУ уничтожил россиян на квадроциклах, танк и САУ

  • 23.05.2024, 10:13
Спецназ СБУ уничтожил россиян на квадроциклах, танк и САУ

Бойцы успешно применили БПЛА по оккупантам.

Бойцы Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины уничтожили ряд российских солдат и технику с помощью FPV-дронов.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотникам удалось поразить российские квадроциклы, танк, МТ-ЛБ с пехотой, а также самоходную артиллерийскую установку «Мста-С».

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