Спецназ СБУ уничтожил россиян на квадроциклах, танк и САУ 23.05.2024, 10:13

Бойцы успешно применили БПЛА по оккупантам.

Бойцы Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины уничтожили ряд российских солдат и технику с помощью FPV-дронов.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотникам удалось поразить российские квадроциклы, танк, МТ-ЛБ с пехотой, а также самоходную артиллерийскую установку «Мста-С».

Красиве зранку.

Воїни ЦСО А СБУ за допомогою ваших дронів уразили російські квадроцикли, танк, МТ-ЛБ з піхотою та САУ Мста-С💥 pic.twitter.com/YHRJTkl7Y5 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) May 23, 2024