Спецназ СБУ уничтожил россиян на квадроциклах, танк и САУ
- 23.05.2024, 10:13
Бойцы успешно применили БПЛА по оккупантам.
Бойцы Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины уничтожили ряд российских солдат и технику с помощью FPV-дронов.
Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко.
На опубликованных кадрах видно, как беспилотникам удалось поразить российские квадроциклы, танк, МТ-ЛБ с пехотой, а также самоходную артиллерийскую установку «Мста-С».
Красиве зранку.— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) May 23, 2024
Воїни ЦСО А СБУ за допомогою ваших дронів уразили російські квадроцикли, танк, МТ-ЛБ з піхотою та САУ Мста-С💥 pic.twitter.com/YHRJTkl7Y5