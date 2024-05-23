Что белорусам делать с затопленным автомобилем? 1 23.05.2024, 12:44

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Первые 20 минут имеют решающее значение.

Конец мая явил белорусам в некоторых регионах небывалые дожди. В столице стихия разбушевалась настолько, что многие автомобили оказались затоплены водой, пишет Telegraf.news.

Что нужно делать с пострадавшим от затопления и наводнения автомобилем? Эти советы и рекомендации помогут избежать ошибок.

Климат меняется, и вот уже несколько лет весной и летом идут дожди, вызывающие локальные затопления и наводнения. В результате погодных аномалий страдают не только люди и их дома, но и автомобили. Если ваш автомобиль стал жертвой подобного явления, то прежде чем приступить к каким-либо действием, следует сосредоточиться на двух моментах:

Состоянии двигателя. Если работающий двигатель впитал воду, сушки уже недостаточно.

Прежде чем вы решите отремонтировать свой автомобиль, посчитайте, будет ли это экономически выгодно.

Когда спасать уже бесполезно?

Степень ущерба зависит от нескольких факторов, в том числе от того, насколько сильно и как долго ваш автомобиль был затоплен. Работали ли он в это время или просто стоял? Немаловажное значение имеет и новизна автомобиля, т.к. в старых авто меньше электроники.

Если машина пробыла под водой хотя бы несколько десятков минут, ее судьба практически решена – ее можно только сдать на слом. К сожалению этого времени достаточно, чтобы вода и грязь проникли во все закоулки техники.

Теоретически старые, более простые по конструкции автомобили еще можно спасти, но из-за их низкой стоимости это совершенно неэкономично. Каждую деталь следует разобрать, промыть, высушить и законсервировать. Это касается не только салона, аксессуаров и обивки, но и коробки передач или заднего моста.

Подобные манипуляции совершенно невозможно провести в новых автомобилях, напичканных электроникой. Конечно, есть автосервисы , которые пытаются восстановить эти машины. Однако обычно это лишь скрывает ущерб.

Если автомобиль был затоплен во время движения, то скорее всего повреждений окажется больше. Если работающий двигатель набрал воду, просушки уже недостаточно – помочь может только капитальный ремонт.

Ремонт имеет смысл только для частично затопленных автомобилей, которые находились в контакте с водой очень недолгое время. В такой ситуации самое главное – как можно скорее решить вопросы сушки , ведь ущерб увеличивается с каждой минутой.

Большинство страховых полисов покрывают ущерб, причиненный затоплением автомобиля или наводнением, но только в том случае, если его нельзя было избежать. Если страховщик сможет доказать, что кто-то продолжал движение, несмотря на то, что увидел затопленную дорогу, он имеет право отказать в выплате страхового возмещения. Это связано с тем, что ни один полис страхования транспортных средств не защищает от безрассудного поведения.

При затоплении салона просушите его, как можно скорее

Не затягивайте с сушкой, так как во влажном автомобиле быстро распространяются грибки и плесень. Некоторые компоненты, такие как звукоизоляционные коврики или головные уборы, могут оказаться непригодными для дальнейшего использования во влажном состоянии. Сначала следует снять все компоненты обивки, которые можно разобрать. В случае сильного наводнения также хорошей идеей будет использование осушителей или воздуходувок, которые можно приобрести в компаниях по аренде строительного оборудования.

Легковые автомобили на металлолом. Ремонт не выгоден?

Прежде чем принять решение о ремонте автомобиля, важно посчитать, стоит ли оно того. Если у автомобиля возрастом несколько лет сломан двигатель, залита электроника и салон, его сдача на металлолом может оказаться самым рациональным решением. Многие пострадавшие пытаются скрыть следы наводнения, а затем продают машину, скрывая ее прошлое. Теоретически это снижает ущерб. Однако на практике оказывается, что все следы затопления удалить невозможно. Когда покупатель такого автомобиля узнает правду, он может потребовать компенсацию или даже обвинить продавца в мошенничестве.

Плохая новость для владельцев современных автомобилей: после тотального затопления большинство из них так и не восстановятся полностью. Это особенно актуально для автомобилей с системами CAN-шины, которые состоят из множества отдельных модулей управления компонентами, расположенных в разных местах. Правильная работа такого устройства возможна только при условии исправной работы всех компонентов, чего нельзя гарантировать после затопления. Разве что кто-то возьмется разобрать весь автомобиль и проверить все модули и их соединения. Но подобный объём работы может вытянуть сотни долларов, если не тысячи (не считая стоимости запчастей).

Стоит знать, что высохшая машина может заработать нормально, но это не означает, что всё так и останется. Настоящие проблемы с электроникой возникают, когда системы начинают подвергаться коррозии – часто затопленные компоненты перестают работать через несколько недель или даже месяцев после воздействия воды.

Не пытайтесь запустить залитый двигатель

Если автомобиль был затоплен, прежде чем пытаться запустить двигатель, убедитесь, что в нем нет воды и она не будет затянута в автомобиль. Помните: в отличие от воздуха воду нельзя сжимать. Если она попадёт в цилиндры, двигатель выйдет из строя – шатуны погнутся, также можно повредить головку. Если во впускной системе есть хотя бы следы влаги, двигатель должен быть подготовлен к запуску в профессиональной мастерской.