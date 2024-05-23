Пьяный минчанин насмерть сбил своего друга, который ждал его на табуретке посреди дороги

Пьяный минчанин насмерть сбил своего друга, который ждал его на табуретке посреди дороги1
- 23.05.2024, 13:05
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Странный инцидент произошел в Смолевичах.
Пьяный минчанин в Смолевичах сбил своего друга на его же иномарке. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.
Двое минчан 22 мая выпивали на даче в Смолевичах. Ночью нетрезвый 36-летний товарищ 42-летнего хозяина дома поехал кататься по ночному городу на автомобиле своего друга. Перед его возвращением хозяин вышел с табуреткой на дорогу и сел ждать там.
Однако его младший товарищ, возвращаясь, не заметил ожидающего хозяина авто. «На большой скорости 36-летний минчанин сбил приятеля. От полученных травм последний погиб на месте происшествия», — рассказали в СК.
О произошедшем в милицию сообщили соседи, которые стали свидетелями аварии.