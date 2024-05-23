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Пьяный минчанин насмерть сбил своего друга, который ждал его на табуретке посреди дороги

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  • 23.05.2024, 13:05
  • 1,258
Пьяный минчанин насмерть сбил своего друга, который ждал его на табуретке посреди дороги

Странный инцидент произошел в Смолевичах.

Пьяный минчанин в Смолевичах сбил своего друга на его же иномарке. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

Двое минчан 22 мая выпивали на даче в Смолевичах. Ночью нетрезвый 36-летний товарищ 42-летнего хозяина дома поехал кататься по ночному городу на автомобиле своего друга. Перед его возвращением хозяин вышел с табуреткой на дорогу и сел ждать там.

Однако его младший товарищ, возвращаясь, не заметил ожидающего хозяина авто. «На большой скорости 36-летний минчанин сбил приятеля. От полученных травм последний погиб на месте происшествия», — рассказали в СК.

О произошедшем в милицию сообщили соседи, которые стали свидетелями аварии.

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