Пьяный минчанин насмерть сбил своего друга, который ждал его на табуретке посреди дороги 1 23.05.2024, 13:05

1,258

Странный инцидент произошел в Смолевичах.

Пьяный минчанин в Смолевичах сбил своего друга на его же иномарке. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

Двое минчан 22 мая выпивали на даче в Смолевичах. Ночью нетрезвый 36-летний товарищ 42-летнего хозяина дома поехал кататься по ночному городу на автомобиле своего друга. Перед его возвращением хозяин вышел с табуреткой на дорогу и сел ждать там.

Однако его младший товарищ, возвращаясь, не заметил ожидающего хозяина авто. «На большой скорости 36-летний минчанин сбил приятеля. От полученных травм последний погиб на месте происшествия», — рассказали в СК.

О произошедшем в милицию сообщили соседи, которые стали свидетелями аварии.