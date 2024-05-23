Прораб из Гомеля выиграл чемпионат Японии по каратэ 5 23.05.2024, 13:19

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Белорус выходил на татами трижды.

В конце апреля в городе Тода прошел открытый чемпионат Японии по киокушинкай каратэ. Там соревновались спортсмены из 19 стран, в том числе двое белорусов: Александр Гузненок и Радомир Агеев.

Оба гомельчанина тренируются в центре восточных единоборств. Александр Гузненок из Японии вернулся с чемпионским кубком, пишет belkagomel.by.

Александру — 44 года. Он работает производителем работ на Гомельском домостроительном комбинате. Занимается крышей на самых разных стройках в городе. Когда подойдет срок, примется и за крышу первой гомельской высотки на 24 этажа.

После смен трижды в неделю Александр приходит в зал для каратэ. Двухчасовые тренировки по каратэ — это не совсем хобби, скорее, стиль жизни.

— Я занимаюсь киокушинкай каратэ с 1992 года. Сначала это была подростковая какая-то мода на восточные единоборства, но с возрастом стал относиться к увлечению все серьезнее. Сейчас трудно представить жизнь без спорта, — назвал плюсы Александр.

Вместе с воспитанниками Гомельского центра восточных единоборств каратист периодически выезжает на соревнования в различные города Беларуси, России, Венгрии, Болгарии. В ноябре 2023-го, например, он выступал на чемпионате мира в Казахстане.

— Белорусы тогда показали себя неплохо: взяли призовые места в трех весовых категориях. Но мне не повезло. Проиграл схватку в отборе в полуфинал и сразу вылетел из турнирной таблицы. Это самое обидное, — вспомнил неудачное выступление Гузненок. — В Японию я ехал за реваншем.

Открытый чемпионат Японии проходил два дня. Сначала спортсмены сражались в базовой технике ведения боя. В этой дисциплине каратисты выступают в одиночку, ведь главная задача здесь не победить визави, а показать точность движений и блестящую координацию. В этом виде Беларусь представлял Радомир Агеев.

Во второй день в боевых поединках — кумите — сражался Александр Гузненок. Он выступал в абсолютной весовой категории среди ветеранов. Каратист выходил на татами трижды: против одного спортсмена из Америки и двух из Японии. Каждый раз удавалось заработать баллов больше, чем у соперника.

— Одолеть американца было относительно просто, а вот с японцами борьба за баллы шла напряженная. Уступить оппоненту у себя дома для них было трагедией. Во время юниорских выступлений даже наблюдал такую картину, что в случае проигрыша японские спортсмены плакали. Кстати, их тренеры отметили волю к победе спортсменов из СНГ. Была такая фраза, что они несут традиции японского каратэ, но будут стремиться к стойкости и силе духа.

В своей категории Александр стал чемпионом. На этих же соревнованиях он получил вторую золотую полоску на черный пояс.

— Прошел аттестацию на второй дан (степень мастерства, всего их 10). Черный пояс я получил в 2018 году, а до этого лет 12 ходил с коричневым. Не потому, что не хватало мастерства, просто не доходили руки съездить и пройти квалификацию.