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Польша рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной

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  • 23.05.2024, 13:41
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Польша рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной

Украинская сторона обращалась к Варшаве с подобной инициативой.

Варшава изучает возможность использования своих систем ПВО для уничтожения российских ракет в приграничных районах Украины, заявил спикер польского внешнеполитического ведомства Павел Вронский.

«Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по этому делу нет», — сказал он в интервью «Укринформ», добавив, что украинская сторона обращалась к Польше с подобной инициативой.

По его словам, речь идет об использовании систем ПВО в Польше, а не о передаче их Украине. Подобное обсуждение началось после 24 марта, когда ракета, запущенная дальней авиацией России, летела на запад Украины и прошла над воздушным пространством Польши. Вронский добавил, что в Варшаве обсуждают возможность использования ПВО для уничтожения подобных ракет и юридические последствия такого шага.

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