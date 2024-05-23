«Сначала что-то взорвалось рядом с Шойгу, а теперь возле Герасимова» 2 23.05.2024, 13:50

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Майор ВСУ оценил происходящие в кремлевских элитах.

В России задержали Вадима Шамарина, заместителя начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова, по делу о махинациях. Ранее арестовали Тимура Иванова, заместителя тогдашнего министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Что происходит в России, в эфире Radio NV проанализировал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

«Второй пошел, как говорится. Первый был заместитель Шойгу, и Шойгу был перемещен. <...> Сейчас пошли уже под Герасимова, начальника Генерального штаба россиян. Это человек, который непосредственно планирует боевые действия. Мы понимаем, что Министерство обороны должно обеспечивать всем необходимым армию, это их менеджерские функции, а уже Генеральный штаб планирует боевые действия. Сначала, как говорится, возле Шойгу что-то такое взорвалось, сейчас возле Герасимова», — констатировал Гетьман.

Он рассказал, о чем это свидетельствует:

«Скорее всего о том, что будет меняться военно-политическая элита понемногу в Российской Федерации. Россиянам свойственно так делать: если даже человек хорошо выполнял свои обязанности, россияне все равно будут [его] менять, показывая тем, что нет неприкасаемых людей, и что неприкасаемый есть только один царь, фюрер или «президент», как там у них правильно [российского диктатора Владимира] Путина называть. А все остальные люди — это челядь, которая должна выполнять все приказы».

При этом Гетьман отметил, что чем больше будет нестабильности внутри российских элит, тем лучше.