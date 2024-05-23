На борту вертолета Раиси был «таинственный» россиянин? 1 23.05.2024, 14:28

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Он мог иметь отношение к ядерной программе Ирана.

19 мая разбился вертолет Bell-214 на борту которого был президент Ирана Ибрахим Раиси, а также ряд чиновников Тегерана — выжить никому не удалось. Позже оказалось, что среди пассажиров был один иностранец, который является гражданином России. Об этом написал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко на своей странице в «Фейсбуке».

По его словам, таинственным погибшим на борту иранского вертолета является россиянин с фамилией Кручев. Об этом написали лишь некоторые иранские, грузинские и индийские средства массовой информации, после чего фактически забыли о нем.

«В свою очередь, ни одно российское СМИ не сообщало о россияне на борту иранского вертолета, разбившегося в провинции Восточный Азербайджан. На себя обращает внимание, что после катастрофы в России более значительно оживились», — заметил Александр Коваленко.

Он напомнил сообщение посла Ирана в Москве журналистам о том, что вечером 19 мая состоялась встреча Путина с новым министром обороны Андреем Белоусовым, секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу, главой Генштаба Валерием Герасимовым, советником президента Игорем Левитиным, главой МЧС Александром Куренковым, а также одни из высокопоставленным чиновником из ФСБ, имя которого не называется.

Военно-политический обозреватель сомневается, что все эти люди провели совещание лишь из-за того, что беспокоились про судьбу иранского президента Ибрахима Раиси и думали о том, как бы помочь.

«Не исключено, что некто Кручев имел непосредственное отношение к ядерной программе Ирана и сопровождал президента Раиси в этой поездке не просто так. И сокрытие его присутствия на борту Bell-214 было предельно важным для России и судьбой именно этого человека российское военно-политическое руководство заботилось в первую очередь», — подытожил Александр Коваленко.