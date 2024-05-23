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Иностранка ударила минчанина бутылкой на Зыбицкой

  • 23.05.2024, 20:55
Иностранка ударила минчанина бутылкой на Зыбицкой

Ей не понравился его взгляд.

Оперативники задержали в Минске 36-летнюю иностранку, которая на улице ударила минчанина бутылкой по голове. Об этом сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

«Как выяснилось, в день произошедшего потерпевший в компании товарищей находился на улице Зыбицкой. Иностранка неожиданно подошла к минчанину и стеклянной бутылкой нанесла несколько ударов в область головы», — рассказали подробности в милиции.

Задержанная объяснила свои действия тем, что якобы потерпевший «плохо» на нее посмотрел, из-за чего между ними возникла словесная перебранка.

Женщина сейчас находится в ИВС. В отношении нее возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. Ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

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