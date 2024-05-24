Отчаянная попытка Кремля 1 Postimees

24.05.2024, 9:49

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Как выглядит новая фаза гибридной войны России.

Россия смогла вновь вызвать переполох на международном уровне, на этот раз разговорами об изменении морской границы с Финляндией и Литвой. И хотя уже в среду утром «Интерфакс» сообщил, что Россия не планирует пересматривать на Балтике ширину территориальных вод, экономической зоны, шельфа и линию госграницы, более раннее сообщение на сайте Минобороны России оставило некоторый простор для интерпретации. Также отсутствовала карта изменений.

Понятно, что это очередное проявление гибридной войны со стороны России. Следует обратить внимание на строчку в заявлении на домашней странице Министерства обороны, что, по оценке России, действующие географические координаты, установленные постановлением Совмина СССР от 1985 года, «не в полной мере соответствуют современной географической обстановке».

Судя по формулировке, исключать одностороннее изменение территориальных вод со стороны России нельзя, но это не имеет первостепенного значения. Самое важное – вырисовывающаяся модель мышления. Под изменением географической ситуации Россия имеет в виду, конечно, не движение материковых шельфов, которые за миллионы лет неизбежно меняют естественные пограничные объекты. Россия имеет в виду геополитику и возвращение давних международных сфер влияния и сфер интересов; по крайней мере, такого сдвига от международного права к сферам влияния она хотела бы. США могут оставить себе Гренаду, если действительно этого хотят, а мы раскинемся в Балтийском море – даже не думайте, что ваше Балтийское море является внутренним морем НАТО.

В таком контексте крайне наивно мнение экспертов и политиков, утверждающих, что разговоры об изменении морских границ России невозможны и абсурдны с учетом международных конвенций. Предотвратили ли международные соглашения, в том числе Хельсинкские соглашения, подписанные Брежневым в 1975 году, исключавшие насильственное изменение европейских границ, вторжение России в Украину? Нет, Россия своими действиями показала, что вернулась к имперским принципам XIX века и берет оттуда, где может.

Однако если Крым пал, как падает спелое яблочко с самой высокой ветки, дальнейший захват становится все более сложным. О Херсоне, Одессе и Запорожье Путин больше особо не говорит. Ключевыми словами последних лет были Бахмут, Авдеевка и Волчанск. Было бы здорово компенсировать низкую позицию чем-то, что позволило бы дискредитировать НАТО, но не требовало бы чрезмерно высокого риска или военного вклада. Нет ничего лучше путаницы с морскими границами НАТО, потому что трудно провести границу на воде. Почему бы не попробовать сделать это на пляже, проведя линию прутом по песку? Что тогда предпримут финны? Они действительно начнут минировать акваторию или отправят корабли?

Однако новая фаза гибридной войны России выглядит несколько отчаянной. Ответ Эстонии может быть простым: мы уважаем территориальную целостность стран и исходим из Тартуского мира. Латвия может создать агентство по реинтеграции Абрене, а Япония может вновь отправить России ноту, что оккупация Курильских островов могла бы закончиться.

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