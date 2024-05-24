«Будем честны: я вложила тысячу, а отдала за полторы» 1 24.05.2024, 10:44

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Как белоруска продавала 33-летний Nissan Sunny.

Когда речь заходит про дизельные универсалы ценой до двух-трех тысяч долларов, многие белорусы думают о легендарных «третьих» «Пассатах». Однако, как оказалось, далеко не все отдают предпочтение именно немецкому автомобилю.

Сайт av.by рассказал про опыт минчанки по приведению в чувство и последующей продаже Nissan Sunny 1991 года выпуска. Все получилось?

«Купили в отличном состоянии при пробеге 80 тыс. км»

Справедливости ради отметим, что героиня материала — Алиса, редакционный фотограф av.by. В семье девушки японский универсал с 2012-го, однако последний пяток лет машина пылилась в гараже, постепенно умирая.

— Покупался «Санни» у девушки из Брестской области, у которой скончался муж. Так вышло, что он поставил машину в гараж и умер, а универсал простаивал без дела. Мы купили его в неплохом состоянии при пробеге порядка 80 тысяч километров. Машина выпущена в 1991-м, оборудована двухлитровым дизелем и «механикой». Во сколько обошлась? Трудно вспомнить детали... Но примерно 3 500—4 000 долларов, все-таки за машину традиционно поторговались.

— До ремонта автомобиль находился в плачевном состоянии. Были спущены колеса, покрылся он мхом. Присутствовали дырки на порогах, на задних арках, под педалями, под пассажирским сиденьем. Не работал мотор, а подвеска сгнила. Пришлось устранить очень много таких моментов, — вспоминает Алиса. — Примерный перечень с расценками выглядит так (на фотографиях далее. — Прим. авт.).

— К этому списку добавится еще купленное реле печки, которое стоило 70 долларов. Потом заслонки, получается, для печки — в районе 50 рублей. Плюс аккумулятор за 150 рублей. Пускай бэушный, но все равно денег стоил. Вложила в «Ниссанчик» я суммарно около 1 000 долларов, потому что только за кузовные работы, ремонт двигателя и подвески отдала $850. К слову, починкой занимался знакомый, иначе вышло бы еще дороже.

— Ты сразу понимала, что после всех ремонтов будешь продавать авто?

— У нас в семье несколько машин. Конкретно эта стояла шесть лет, никуда не ездила. Просто находилась во дворе. Потом ее попросили эвакуировать, чтобы не забрали на штрафстоянку, — мы отвезли в гараж. К тому моменту в универсале сломался мотор, а время на него никак не удавалось найти. Муж собирался починить, но тоже все руки не доходили… В итоге проявила инициативу я — ну и справилась. Мне все-таки самой нужен более свежий и комфортный автомобиль — «Ниссанчик» староват для меня.

— Хотя сразу как таковых мыслей продавать не было. То есть хотелось сперва сделать его для себя, поездить, покайфовать и перенестись во времена, когда универсал нами был куплен. Но потом окончательно определилась — продаю. Сидушка неудобная, и у меня очень сильно стала болеть спина. Второй фактор — желание иметь авто поновее. Посовещалась с мужем, после чего начала готовиться к продаже.

— В дальнейшем по-хорошему машину потребуется перекрасить. Я ее сделала-то, но не до конца. Покрасить или, на худой конец, провести «антикор». Руку приложить найдется к чему: можно поменять глушитель, колеса — еще дополнительные вложения. Это кажется: здесь сто долларов, там сотка — а набегает уже ощутимо.

За сколько продавать?

Составление объявления, описания и создание фотографий у Алисы проблем не вызвали, однако один вопрос оказался затруднительным. Какую цену поставить для Nissan Sunny 1991 года, когда модель сама по себе редкая, а среди предложений на «вторичке» встречаются различные по состоянию образцы, начиная с аварийных? Наобум в первую неделю продажи девушка указала прайс 7 250 BYN, или $2 250 в эквиваленте. Пробег — 350 тысяч километров.

С целью выяснить хотя бы примерную оценочную стоимость универсала мы отправились на площадку автомобилей с пробегом — probeg.by. Менеджеры с ходу вежливо пояснили, что подобные экземпляры на выкуп обычно не рассматривают, однако изучить «Санни» и заполнить стандартную анкету согласились.

— Достаточно бодренько едет, — произнес специалист после тестовой поездки и продолжил осмотр. — Возраст у машины солидный, даже «жуки» могут подшпатлевываться. От этого никуда не денешься.

Менеджер попросил подождать пять или десять минут, чтобы вынести решение и дать оценку автомобилю.

— К сожалению, в наш регламент по выкупу данная машина не подходит. Возможно, только если рассматривать ее в зачет другого приобретаемого у нас автомобиля. Цена была бы до 500 долларов, если переводить в валюту. По сути, на них уже и рынка-то нет — дизеля два-три в продаже по стране. Попробуйте предложить кому-то из знакомых или в регионы, — советует работник. — В принципе, машина сделана, но срок ее службы неумолимо подходит к концу.

Посчитав названную оценочную стоимость недостаточно справедливой для восставшего из пепла Nissan Sunny, мы заехали на СТО Tony Motors, чтобы зафиксировать не только состояние автомобиля снаружи, но и изнанку кузова. Для чистоты и справедливости истории, дабы читатель убедился в действительности произведенных ремонтов. Так как кузов пока не обработан спецсоставами, ремонтная зона видна невооруженным глазом.

«Заработала $500, если отнять все затраты на ремонт»

— Насколько активно интересовались объявлением? Все-таки универсал, дизель с «механикой» — оптимальное сочетание!

— За все время приезжало четыре человека. Первый смотрел очень-очень тщательно машину: и снизу, и сверху, и внутри, и двигатель. Короче — все! У него точно такой же Nissan, как у меня, но он его разбил. И искал конкретно эту модель, так как у него остались запчасти. Вдобавок он ездит на таком же «Ниссане», только 1996 года. Подумал, но не решился покупать.

— Потом приезжал какой-то дачник, очень солидный мужчина. Посмотрел, но даже не завел ее. Лишь произнес: «Ага, все понятно». Правда, понятно только ему, — улыбается девушка. — Наверное, немножко лучшего состояния за эти деньги ожидал.

Следом был еще один потенциальный клиент: ранее он попал в ДТП. Сказал, что ждет машину из Европы, но срок — еще три месяца. И на это время нужен автомобиль на каждый день — простой и дешевый. Тоже не сошлись… Он искал ухоженный и аккуратненький универсал — а разве у меня не такой? В 30-летнем авто отличное состояние салона.

— Последними приехали два друга — у одного была точно такая же машина, а другой собирался покупать. Интересовал конкретно Sunny, потому как с моделью знакомы и она очень полюбилась. Человек работает сантехником, у него семья с двумя детьми — одним словом, мой универсал подошел ему как нельзя лучше. Обоим все понравилось, отметили, что машина в хорошем состоянии для своих лет. В итоге этот мужчина и купил автомобиль.

— В результате авто провисело в продаже целый месяц. Четыре человека приезжали посмотреть, было около десяти звонков и столько же сообщений. Правда, в чате не всегда получалось отвечать оперативно.

— За сколько ты продала машину?

— В объявлении сразу висел прайс $2 250 — в начале апреля. Потом снизила ценник до $1 950, а в конце месяца поставила $1 800, хотя в итоге все равно скинула еще 300 долларов. Собственно, на глушитель, сальник, течи в моторе и на колеса, потому что резину понадобится менять. За $1 500 отдала, получается.

— Перекупы, кстати, вообще не звонили. Наверное, для них эта цена слишком высокая, они понимают, что не продадут авто за большие деньги. Писали тоже немало. Бывало, говорили, мол, автомобиль не стоит столько, сколько прошу. Ну почему? Вот ведь все затраты: я честно показала, рассказала. Не знаю, думаю, можно было продать Nissan и дороже, но учитывая то, что там нужно еще поменять колеса, глушитель и сальник, печку. То есть там есть к чему приложить руку.

— Будем честны: я вложила тысячу, а отдала за полторы. Вообще, так-то в 500 долларов, получается, оценила автомобиль, если посчитать все мои затраты. Потому покупатель все увидел и понял. Уточнил, что его устраивает и будет сам исправлять недочеты.

— Не жалеешь?

— Поскольку я сейчас в чуть большем бюджете подыскиваю варианты и ничего живого не обнаруживаю, возникает легкая грусть. Да, Nissan Sunny находился в рабочем состоянии после ремонта, но все равно потребовал бы вложений. Поищу более комфортный экземпляр под свои критерии.