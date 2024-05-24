Чей Готланд? 5 Виктория Зубкова, planeta.press

24.05.2024, 11:43

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Такой себе получился «наезд – откат» в духе питерской подворотни.

Россия решила в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на портале правовых актов. Затем документ исчез с сайта, на котором осталось только его описание. Такой себе «наезд – откат» в духе питерской подворотни, откуда родом российский диктатор Владимир Путин.

Проект об изменении морской границы в восточной части Финского залива и близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области подготовило Минобороны РФ.

В ведомстве предложили обновить перечень точек, от которых отмеряют ширину полосы территориальных вод у материкового побережья и островов России в Балтийском море. Якобы нынешний перечень координат был утвержден 15 января 1985 года «по морским навигационным картам мелкого масштаба» и требует изменений, поскольку не соответствует «современной географической обстановке».

«Прямые исходные линии в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию Российской Федерации, что, в свою очередь, не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод», — заявили в Минобороны РФ. По мнению российских военных, действующий перечень «не учитывает практику установления прямых исходных линий других государств». В то же время в проекте отсутствует приложение с новым перечнем координат таких точек, которое отражало бы государственную границу в Балтийском море.

Предложение Минобороны РФ об обновлении координат границ России в Балтийском море не имеет политической подоплеки, хотя уровень конфронтации в регионе действительно требует шагов для обеспечения безопасности страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вы видите, насколько эскалирует напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности», — сказал он.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден не исключает, что Россия планирует захват шведского острова Готланд.

«Да, я уверен, что Путин положил даже оба глаза на Готланд. Цель Путина – получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова. Россияне внимательно следят за происходящим на входах и выходах к Балтийскому морю», — сказал он. По его словам, если РФ удастся перекрыть Балтийское море, это окажет огромное влияние на жизнь Швеции и других стран в регионе.

Одновременно с инициативой по одностороннему изменению госграницы в России стартовали учения по применению ядерного оружия.

В Южном военном округе началось проведение первого этапа учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщило Минобороны РФ. Военные ракетных соединений отрабатывают учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также тренируются снаряжать ядерными боеприпасами ракеты-носители. Персонал ракетных комплексов отрабатывает скрытное выдвижение в позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Задействованные в учениях силы авиации отрабатывают снаряжение ядерными боеголовками ракет воздушного базирования, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также вылеты в назначенные районы патрулирования.

В переводе с чиновничьего, российские военные отрабатывают доставку ядерных зарядов со склада, транспортировку на стартовые позиции ракетных комплексов и/ или военные аэродромы и пуск.

Забавно, что пока в России все еще транспортируют ядерные заряды, Франция провела первый испытательный пуск ракеты, способной нести ядерный заряд. «Ракета ASMPA-R была запущена без боеголовки с истребителя Rafale во время учений над национальной территорией, имитируя ядерный авианалет», — сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Учение состоялось на следующий день после заявления РФ о начале учений с тактическим ядерным оружием и было призвано продемонстрировать возможности авиационного компонента сил ядерного сдерживания, пояснил французский министр.

И если уж вспомнили всуе «Кинжал», напомним, что в России посадили более десятка разработчиков гиперзвуковых технологий.

ФСБ активно заинтересовалась специалистами в этой области после 2018 года, когда Путин презентовал «не имеющие аналогов в мире» гиперзвуковые ракеты в послании Федеральному Собранию. Тогда российский диктатор заявил, что указанное оружие сможет маневрировать со скоростью метеорита, преодолевать все системы ПРО и «практически неуязвимо». Однако уже 6 мая 2023 года стало известно о первом уничтожении ракеты «Кинжал». Минобороны США подтвердило, что была сбита российская гиперзвуковая ракета «аналоговнет» с помощью американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Проект документа об одностороннем изменении Россией госграниц с Финляндией и Литвой в Балтийским море появился аккурат тогда, как на Западе начали обсуждать усиление военной помощи Украине, а также накануне мирного саммита по Украине в Швейцарии.

Очевидно, тактическая цель РФ — повлиять на дискуссию по поводу отправки военных НАТО, в том числе инструкторов, в Украину. Россия рассчитывает повлиять на тех, кто против или колеблется.

Правительство Эстонии серьезно обсуждает возможность отправки войск на запад Украины, например, чтобы взять на себя тыловые обязанности украинской армии. «Эстония предпочла бы сделать любой такой шаг в рамках полной миссии НАТО — чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость. Не исключено, что Эстония будет действовать в меньшей коалиции», — заявил советник президента Эстонии по национальной безопасности Медис Ролл.

Еще одна тактическая цель — повлиять на дискуссию о дальнейшей поддержке Украины и ее мирной формулы в преддверии саммита в Швейцарии, который обретает все больший вес.

20 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что будет участвовать в конференции. Ранее, 16 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал возможное участие в мероприятии Китая.

Стратегическая же цель питерского чекиста — по-прежнему блефом и повышением ставок удерживать НАТО от увеличения помощи и поддержки Украине. Цель-максимум — способствовать отказу от поддержки из страха перед прямой войной с Россией. Однако это все более маловероятно, поскольку медленно, но верно Запад учится не бояться и противостоять каждому блефу РФ.

Виктория Зубкова, planeta.press