Лявон Вольский презентовал клип «Куды і калі» 24.05.2024, 12:08

Видео.

Белорусский музыкант Лявон Вольский презентовал клип «Куды і калі». В нем музыка появляется на фоне разных городов, в которые были вынуждены эмигрировать после 2020 года белорусы: Вильнюс, Варшава, Прага и др. Также клип содержит кадры с белорусских площадей, начиная с протеста шахтеров в 1991 году, пишет nashaniva.com.

«В этом видео мы намотали много километров, сменили много локаций и даже перемещались во времени. 90-е, 2000-е, 2020-й — все это время мы идем к свободе. Наш путь непрост, и на нем многих разбросало по всему миру. Но мы обязательно вернемся. Вот только куда и когда?» — говорит Лявон Вольский.