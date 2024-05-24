В Койдановском водохранилище — массовый мор рыбы 3 24.05.2024, 12:20

2,364

Но ловить ее не запрещают.

В Койдановском водохранилище произошел массовый мор рыбы. Как пишет dzr.by, десятки тушек мертвой рыбы плавают в воде или лежат на берегу.

О море рыбы утром 23 мая в Дзержинскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщил местный житель. На месте происшествия специалисты насчитали более 500 голов серебряного карася. Средний вес одной рыбы — около 250-350 граммов.

Для проведения паразитологических обследований рыбу забрали специалисты Минской областной ветеринарной лаборатории. Лабораторными исследованиями воды на предмет загрязнения занимается Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды.

«На месте измеряли содержание кислорода в воде. По словам специалистов, показатели в норме. Причины гибели выясняются. Результаты исследований будут готовы в течение недели», — говорит начальник районной инспекции Дмитрий Терешко.

Он подчеркивает, что во время обследования не выявили потенциальных источников загрязнения, поэтому ловить рыбу в Койдановском водохранилище сейчас не запрещено.