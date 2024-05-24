В белорусской деревне на границе с Украиной эвакуировали десятки жителей

В белорусской деревне на границе с Украиной эвакуировали десятки жителей2
- 24.05.2024, 12:29
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Что случилось?
Из деревни Жмурное Лельчицкого района Гомельской области, расположенной всего в восьми километрах от границы с Украиной, 23 мая эвакуировали не менее двух десятков жителей.
Спецмероприятия проводились в рамках районных командно-штабных и тактико-специальных учений.
По данным районного издание «Светлае жыццё», в рамках учений отрабатывался сценарий возникновения лесного пожара с угрозой распространения пожара на деревню Жмурное. Задача эвакуационной комиссии было организовать экстренный вывоз и временное размещение сельских жителей.
По данным местного издания, на эвакуацию жителей ушло не больше получаса, а сами мероприятия прошли «строго по инструкции» и «без суеты».