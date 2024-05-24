Белорусы сравнили цены из супермаркета сегодня и девять лет назад и удивились 4 24.05.2024, 13:07

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Суммы изменились в разы.

Пользователь @giperspros в Instagram провел анализ цен на продукты в гродненском магазине «Евроопт», сравнив с чеком девятилетней давности. Оказалось, что за это время цены выросли в несколько раз.

На старом чеке были четыре позиции: чипсы, вода, шоколад и бананы. Девять лет назад чипсы Lay’s стоили 1,69 рубля за 150 граммов, а сейчас цена составляет 4,39 за 140 граммов. Вода Bonaqua ранее продавалась за 64 копейки за литр, а теперь стоит 1,65 рубля за тот же объем. Шоколад Alpen Gold раньше был доступен за 1,19 рубля за плитку, а сейчас цена составляет 3,69 рубля. А килограмм бананов подорожал с 1,69 рубля до 4,79.

В 2015 году весь набор продуктов стоил 4,85 рубля (или 48 500 неденоминированных рублей), а в мае 2024 года цена выросла до 13,64 рубля.

Как констатировали авторы, «в общем, все подорожало почти в три раза, при этом граммовки в некоторых позициях стали ниже».

Один из самых залайканных комментариев касался пальцем пиханной колбасы: «Десять раз посчитано, пальцем пиханная колбаса в 2015-м стоила 20 000, или два рубля. Сейчас — 14 рублей, или 140 000».