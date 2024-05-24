Опубликован список локаций для безопасного отдыха в Минске 1 24.05.2024, 13:44

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В ближайший летний сезон будет доступно 23 пляжа на пяти водоемах.

В столице привели в порядок десятки мест и прилегающие к ним лесопарковые зоны, чтобы летом минчане и гости столицы могли отдохнуть у водоемов. Списком поделился Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

Согласно данным организации, в ближайший летний сезон будет доступно 23 пляжа на пяти водоемах.

Так, к примеру, отдохнуть в летний зной можно на Заславском водохранилище, ведь там подготовили восемь пляжей (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9). Еще два готовы принимать отдыхающих у водоема «Криница» (№ 3 и 4).

На «Дроздах» можно окунуться сразу на шести пляжах (№2, 5, 6, 7, 8, 9). Такое же число зон отдыха ближайшим летом будет доступно на Цнянском водохранилище – пляжи № 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первый подготовили для отдыха минчан на «Комсомольском озере».

В этих местах провели очистку дна и прилегающих лесопарковых зон, подсыпку песка, ремонт оборудования. Также приведены в порядок детские и спортивные площадки, а на пляжах появилось больше шезлонгов, беседок, скамеек, кабин для переодевания и многое другое.

Кроме того, специалисты провели проверку проб воды и устроили энтомологическое обследование территорий пляжей и их акарицидную обработку.