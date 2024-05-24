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Кошмар для оккупантов: британские дроны Malloy разносят позиции врага

  • 24.05.2024, 14:08
  • 3,262
Кошмар для оккупантов: британские дроны Malloy разносят позиции врага

Чем интересен БПЛА.

Украинские военные показали блестящую работу британского беспилотного авиационного комплекса T150 Malloy, который успешно работает против оккупантов на фронте. Эта «птичка» изначально была создана для транспортировки техники и эвакуации раненых, но военные ее модернизировали и теперь она может сбрасывать мины.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале аэроразведчиков ВСУ «Аэронавты». На нем показано, как БпАК t150 Malloy работает по позициям врага противотанковыми минами ТМ-62.

«Есть первый отчет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о модернизированной технике. При этом офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем Telegram-канале подчеркнул, что изначально 8-моторный мультикоптер T150 Malloy предназначался для перевозки грузов и эвакуации раненных. Максимальная полезная нагрузка составляет 68 килограмм, а дальность — 70 километров.

Что известно о T150 Malloy

Производством этих дронов занимается компания Malloy Aeronautics. Всего есть три модели — T150, T400 и T80. У дрона есть съемные батареи для подзарядки.

Модель Т150 может работать в автономном режиме 36 минут. T150 успешно прошел испытания в любых погодных условиях, таких как дождь, порывистый ветер, пустыня и снег. Есть возможность управлять грузовым дроном с ноутбука, используя точки на карте для определения маршрута полета.

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