Кошмар для оккупантов: британские дроны Malloy разносят позиции врага 24.05.2024, 14:08

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Чем интересен БПЛА.

Украинские военные показали блестящую работу британского беспилотного авиационного комплекса T150 Malloy, который успешно работает против оккупантов на фронте. Эта «птичка» изначально была создана для транспортировки техники и эвакуации раненых, но военные ее модернизировали и теперь она может сбрасывать мины.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале аэроразведчиков ВСУ «Аэронавты». На нем показано, как БпАК t150 Malloy работает по позициям врага противотанковыми минами ТМ-62.

«Есть первый отчет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о модернизированной технике. При этом офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем Telegram-канале подчеркнул, что изначально 8-моторный мультикоптер T150 Malloy предназначался для перевозки грузов и эвакуации раненных. Максимальная полезная нагрузка составляет 68 килограмм, а дальность — 70 километров.

Что известно о T150 Malloy

Производством этих дронов занимается компания Malloy Aeronautics. Всего есть три модели — T150, T400 и T80. У дрона есть съемные батареи для подзарядки.

Модель Т150 может работать в автономном режиме 36 минут. T150 успешно прошел испытания в любых погодных условиях, таких как дождь, порывистый ветер, пустыня и снег. Есть возможность управлять грузовым дроном с ноутбука, используя точки на карте для определения маршрута полета.