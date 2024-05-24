В Беларуси растет количество ДТП с участием диких животных 24.05.2024, 14:47

Лидерами являются две области.

В Беларуси растет количество ДТП с участием диких животных. Такая ситуация повторяется из года в год.

Об этом рассказал замначальника отдела контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Степан Гузней, передает корреспондент БелТА.

«Необходимо отметить, что имеющиеся данные указывают на тенденцию ежегодного роста фактов подобных ДТП. Если в 2021 году было зарегистрировано 2978 фактов, то в 2022-м - уже 3012 случаев. В прошлом году статистика зафиксировала 3374 ДТП с участием охотничьих животных нормируемых видов. За четыре месяца нынешнего года отмечено 1040 аварий, в результате которых погибли 1057 животных. Рост по сравнению с 2023-м составляет 9%. Тенденция роста сохраняется и сейчас», – отметил представитель Госинспекции.

Где и когда происходят такие ДТП?

Чаще всего аварии с дикими животными происходят в Минской и Гродненской областях.

«В пристоличном регионе в минувшем году зафиксировано 956 фактов, что составляет около 30% от общего количества. В Гродненской области отмечено 580 ДТП или 17%. Наименьшее количество таких ДТП фиксируется в Брестской области – 380 случаев. Наибольшее количество аварий происходит во втором и четвертом кварталах года. Что касается времени суток, то чаще инциденты происходят ночью», – подчеркнул специалист.

В случае обнаружения погибших или раненых животных, человек должен по возможности оповестить пользователя землеугодий или обратиться в местное отделение внутренних дел.

«Законодательством запрещается самовольная добыча, разделка, транспортировка и прочие манипуляции. Нарушение влечет за собой административную или уголовную ответственность», – заключил Степан Гузней.