Виктор Орбан внезапно разоблачил главный миф российской пропаганды 8 24.05.2024, 15:00

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Война в Украине продемонстрировала пределы возможностей РФ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что опасения, что Россия совершит нападение на любого члена НАТО, безосновательны, добавив, что продолжающаяся уже третий год война в Украине продемонстрировала пределы возможностей России. Об этом сообщает Reuters.

«Российские военные ведут серьезную и тяжелую войну с украинцами. Если бы россияне были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним махом, они бы это уже сделали», – отметил Орбан.

«Я не считаю логичным, что Россия, которая не может победить даже Украину, вдруг придет и поглотит весь западный мир», - подчеркнул венгерский политик.

Стоит отметить, что российские пропагандисты часто подчеркивают якобы «мощь и силу» российской армии, утверждая, что она является одной из самых сильных в мире. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в российских СМИ активно распространялся нарратив «Киев за три дня». Позже на росТВ предложили не ограничиваться Украиной и «бахнуть» по всему миру.