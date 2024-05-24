закрыть
24 мая 2024, пятница, 18:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Ивацевичах умер 38-летний капитан милиции

11
  • 24.05.2024, 16:56
  • 8,054
В Ивацевичах умер 38-летний капитан милиции
Алексей Федосик. Фото из соцсетей

Подробности.

Капитан милиции из Ивацевичей Алексей Федосик умер в возрасте 38 лет, сообщает MAYDAY TEAM.

Федосик после школы служил во внутренних войсках в Бресте, в военной части 5526, которая занимается конвоированием заключенных и патрулированием улиц. Закончил заочно Барановичский госуниверситет. В МВД он начал работать в 28 лет. Первые четыре года он работал конвоиром в местном ИВС, а в 2018 году перевелся в отдел ГАИ Ивацевичского РОВД.

У Федосика остались трое несовершеннолетних детей.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко