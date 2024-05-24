В Ивацевичах умер 38-летний капитан милиции 11 24.05.2024, 16:56

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Алексей Федосик. Фото из соцсетей

Подробности.

Капитан милиции из Ивацевичей Алексей Федосик умер в возрасте 38 лет, сообщает MAYDAY TEAM.

Федосик после школы служил во внутренних войсках в Бресте, в военной части 5526, которая занимается конвоированием заключенных и патрулированием улиц. Закончил заочно Барановичский госуниверситет. В МВД он начал работать в 28 лет. Первые четыре года он работал конвоиром в местном ИВС, а в 2018 году перевелся в отдел ГАИ Ивацевичского РОВД.

У Федосика остались трое несовершеннолетних детей.