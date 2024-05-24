Германия объявила о внушительном пакете военной помощи для Украины
- 24.05.2024, 17:29
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Боеприпасы, HIMARS, Leopard и не только.
Германия объявила о новым пакете военной помощи для Украины. Среди прочего, в него вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
Полный перечень содержимого нового пакета военной поддержки от Германии выглядит следующим образом:
▪ десять основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);
▪ 3 реактивные системы залпового огня HIMARS;
▪ 20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;
▪ 8 500 снарядов 155 мм;
▪ 20 разведывательных беспилотника VECTOR с запасными частями;
▪ 34 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
▪ один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;
▪ одна бронированная инженерная машина DACHS;
▪ одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
▪ четыре противоминных танков WISENT 1 с запасными частями;
▪ два противоминных плуга;
▪ 16 автоцистерн Zetros;
▪ 400 светодиодных ламп;
▪ 530 штурмовых винтовок MK 556;
▪ 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысячами патронов;
▪ 111 винтовок CR 308;
▪ 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.
Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.