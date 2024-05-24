Германия объявила о внушительном пакете военной помощи для Украины 24.05.2024, 17:29

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Боеприпасы, HIMARS, Leopard и не только.

Германия объявила о новым пакете военной помощи для Украины. Среди прочего, в него вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Полный перечень содержимого нового пакета военной поддержки от Германии выглядит следующим образом:

▪ десять основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);

▪ 3 реактивные системы залпового огня HIMARS;

▪ 20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;

▪ 8 500 снарядов 155 мм;

▪ 20 разведывательных беспилотника VECTOR с запасными частями;

▪ 34 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;

▪ один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;

▪ одна бронированная инженерная машина DACHS;

▪ одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

▪ четыре противоминных танков WISENT 1 с запасными частями;

▪ два противоминных плуга;

▪ 16 автоцистерн Zetros;

▪ 400 светодиодных ламп;

▪ 530 штурмовых винтовок MK 556;

▪ 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысячами патронов;

▪ 111 винтовок CR 308;

▪ 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.