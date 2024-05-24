Ученые: Новый сверхпрочный суперметалл от NASA изменит будущее 1 24.05.2024, 17:38

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Он способен выдержать огромную температуру.

Созданный учеными из NASA суперсплав GRX-810 состоит из никеля, кобальта и хрома и является оксидно-дисперсионно-упрочненным сплавом. Он способен выдержать огромную температуру, а это позволит создать более прочные и долговечные компоненты для авиационной и космической отрасли. Ученые считают, что этот материал поможет создать новые самолеты и космические корабли, пишет Earth.

Сплавы и суперсплавы — это материалы, созданные путем соединения двух или более металлов, или металла с другим элементом. Такая комбинация улучшает свойства основных металлов, делая сплавы прочнее, легче, долговечнее и устойчивее к коррозии. Уникальные характеристики сплавов делают их незаменимыми в аэрокосмчиеской отрасли.

Например, алюминиевые сплавы используют для создания корпусов самолетов и космических кораблей. Ведь они легкие и прочные. При создании двигателей для самолетов и космических кораблей используют суперсплавы на основе титана и никеля, поскольку они могут выдерживать экстремальные условия. Такие же сплавы используют при создании защитной оболочки космических кораблей, чтобы они не разрушились при высокой температуре при входе в атмосферу Земли.

Новый суперсплав, созданный учеными из NASA, под названием GRX-810, изготовлен из соединения никеля, кобальта и хрома. Сплав наполнен оксидными частицами, которые действуют как защита, что улучшает механические свойства сплава.

Таким образом GRX-810 может выдержать температуру до 1100 градусов Цельсия, что делает его идеальным для создания компонентов ракет-носителей и космических кораблей.

По словам ученых, эксперименты показали, что суперсплав в 1000 раз прочнее, чем его аналоги при высочайших температурах. Также он более гибкий, что позволяет ему долго не разрушаться и оставаться очень прочным.

Благодаря новому методу ученые смогли точно распределить оксидные частицы по всему сплаву, что и привело к получению беспрецедентных характеристик. По словам ученых, создание нового материала является революционным прорывом в материаловедении. И это изменит будущее авиационной и космической отрасли.

Сплав GRX-810 открывает новые возможности для разработчиков двигателей. Исключительное соотношение прочности и веса сплава позволяет создавать более легкие конструкции без ущерба для производительности.

Ученые считают, что этот материал поможет создать новые более легкие и менее затратные самолеты и космические корабли, которые смогут выдержать самые экстремальные условия окружающей среды без потери прочности.