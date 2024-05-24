Польские визовые центры ввели отдельную регистрацию еще для одной категории белорусов 24.05.2024, 17:56

Стало известно, для кого упростили процесс подачи документов.

Вчера появилась информация, что польские визовые центры ввели отдельную регистрацию для людей старше 60 лет, которые собираются посетить Польшу по приглашению от детей и внуков.

Теперь же визовые центры в Минске, Гомеле и Могилеве добавили отдельную регистрацию на национальную визу для школьников и студентов, которые учатся в Польше.

«Обращаем ваше внимание, что в систему регистрации визовых центров Минска, Гомеля и Могилева добавлена отдельная подкатегория для регистрации заявителей на подачу документов на национальную визу для обучения в образовательных учреждениях Республики Польша (ученики средних школ и студенты ВУЗов)», — сообщает VFS Global.

Если документы на эту категорию подает несовершеннолетний (до 18 лет), один из родителей или законных опекунов может без предварительной регистрации подать документы вместе с несовершеннолетним на получение визы для сопровождения.