Какой будет погода в Беларуси в последние выходные мая 24.05.2024, 18:10

Ожидаются грозы.

Если в субботу в Беларуси еще ожидаются грозы, то в воскресенье — лишь небольшие дожди, а к понедельнику осадки должны прекратиться, рассказали в Белгидромете. На субботу, 25 мая, объявлен желтый уровень опасности из-за гроз и ветра. Будет жарко.

В субботу, 25 мая, в Беларуси прогнозируется переменная облачность. Ночью местами в западных районах, днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью от +7°С по северо-востоку до +16°С по западу страны, максимальная днем +21...27°С. Атмосферное давление существенно не изменится. Ветер юго-восточный умеренный, днем при грозах сильный порывистый.

В воскресенье, 26 мая, ожидается днем преимущественно без осадков, лишь ночью местами западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью +6...13°С, по западу страны до +16°С, днем +23...28°С. Ветер восточный слабый до умеренного.

А уже в понедельник, 27 мая, не ожидается и кратковременных дождей. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью +8...13°С, местами до +15°С, днем +23...28°С. Ветер восточный слабый до умеренного.