Германия и Дания передали Украине 10 дополнительных танков Leopard 24.05.2024, 18:11

Общее число переданных танков выросло до 40 единиц.

Германские власти совместно с правительством Дании направили вооруженным силам Украины еще десять танков Leopard 1 A5, следует из обновленного списка поставленных вооружений на сайте правительства ФРГ.

Как указано в документе, обновленном 22 мая, среди боевых бронированных машин Германия поставила 40 танков Leopard (совместный проект с Данией, ранее их было 30), 158 пулеметов MG3 для них, БМП Marder, инженерных танков Dachs (ранее 138), 100 бронетранспортеров Marder 1 c боеприпасами и запчастями и другую технику.

В списке будущих поставок значатся три реактивные системы залпового огня HIMARS, 95 танков Leopard 1 A5 (вместе с Данией и Нидерландами), одна система ПВО Patriot и другая техника и боеприпасы.

По данным германских властей, в общей сложности они уже предоставили и еще предоставят Украине военную помощь на сумму около €28 млрд.

В апреле Германия объявила о создании коалиции «Незамедлительные действия по противовоздушной обороне» для Украины (IAAD). О присоединении к этой инициативе заявили Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада (финансовая помощь), а также США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Литва (деньги и ракеты); обсуждается участие Латвии.