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Джокович впервые за 14 лет проиграл три полуфинала подряд

  • 24.05.2024, 18:38
Джокович впервые за 14 лет проиграл три полуфинала подряд
Новак Джокович

Первая ракетка мира уступил в 1/2 финала турнира в Женеве чеху Томашу Махачу.

Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Женева.

В полуфинальном матче 37-летний Джокович уступил чеху Томашу Махачу, 44-й ракетке мира, со счетом 4:6, 6:0, 1:6.

Джокович, лидер мирового рейтинга, проиграл уже третий полуфинал в нынешнем сезоне. Ранее он уступил на этой стадии итальянцу Яннику Синнеру на Australian Open и норвежцу Касперу Рууд на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Последний раз три подряд полуфинальных матча Джокович проигрывал в 2010 году.

Во втором полуфинале в Женеве позднее в пятницу сыграют Рууд и итальянец Флавио Коболли.

Турнир в Женеве с призовым фондом €579 тыс. завершится 25 мая.

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