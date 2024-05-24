Чиновники вводят очередные изменения по «тунеядству» 3 24.05.2024, 19:29

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С 1 августа.

С 1 августа появятся очередные новшества по «тунеядству». Они затрагивают работу специальных комиссиий по «иждивенцам». Об этом сообщается на сайте Оршанского райисполкома.

Власти намерены с 1 августа расширить список обязанностей секретарей «тунеядских» комиссий. Так, с этого числа они станут также работать с базой инживенцев, а еще — составлять списки тех, кто попал в нее и должен оплачивать ЖКУ по полным тарифам.

Также секретари будут запрашивать информацию у организаций, если такие сведения будут нужны для работы комиссии. Через этих работников также будут оформлять заявления людей на исключение из базы «тунеядцев». И это далеко не весь список обязанностей, который добавят этим специалистам.

Также с 1 августа секретарей будут включать в состав «тунеядских» комиссий. «С указанной даты его должность вводится в пределах установленной численности работников соответствующего районного или городского исполнительного комитета или местной администрации», — уточняет Оршанский райисполком и добавляет, что сейчас секретарей не всегда включают в состав комиссий.

Фактически можно говорить о том, что эти работники получат больше полномочий.