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С «Барселоны» сняли обвинения во взяточничестве

  • 24.05.2024, 19:39
С «Барселоны» сняли обвинения во взяточничестве

Подробности.

Суд снял обвинения с «Барселоны» во взяточничестве по делу бывшего вице‑президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикес Негрейры. Об этом сообщила газета AS со ссылкой на агентство EFE.

В постановлении суда Барселоны говорится, что Негрейра не имел статуса государственного должностного лица, а потому не мог быть фигурантом дела по предъявленному обвинению.

Негрейра занимал этот пост в RFEF с 1994 по 2018 год. С 2016 по 2018 год «Барселона» выплатила €1,4 млн принадлежащей ему компании DASNIL 95.

Давая показания в прокуратуре, Негрейра, бывший арбитр, отрицал, что «Барселона» когда-либо получала какие-то преференции с точки зрения судейства. Он утверждает, что деньги были выплачены за консультативную работу.

УЕФА в прошлом году открыл расследование против каталонского клуба, но решил не отстранять его от еврокубков.

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