Александр Незворов: Запас идиотов в России иссякает Александр Невзоров

24.05.2024, 19:48

Александр Невзоров

Это стало для Кремля неприятным сюрпризом.

Даже в России запас идиотов не ограничен. Это выяснилось только что, и стало для Кремля неприятным сюрпризом.

Режим надеялся на то, что глубинка может вечно поставлять на фронт спившееся беспутное быдло.

Для этого были созданы все условия. Предусмотрительно отключены все «лифты», сгенерирована нищета и безнадега. За двадцать хитрых лет в разных «передрищенсках» должны были накопиться массы провинциального плебса, которому некуда себя деть и не на что надеяться.

Реальность подла и безнадежна. Продажа собственной жизни за 150–200 тыс. рублей становится выгодным делом, так как ее реальная цена в 10 раз ниже. План Кремля отчасти сработал: этим быдлом почти год набивались окопы, канавы и могилы. Вонь гниющей человечины покрыла поля Украины и растянулась по миру.

Но запас самых тупых, кажется, иссякает. Губернаторы 17 субъектов, кожей чувствуя нарастающий недобор, начали повышать ставки. Башкортостан, Ростовская и Владимирская области, Краснодарский край готовы купить у мужичка его жизнь уже за 500 тыс. рублей. Еще в 13 регионах РФ цена поднялась вдвое. Карт-бланш на ограбление местных бюджетов получен из Москвы.

Александр Невзоров, telegram