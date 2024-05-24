На въезде в Пружаны установили скульптуру зубра 24.05.2024, 20:00

Фотофакт.

На въезде в Пружаны установили скульптуру зубра. Как пишут «Раённыя буднi», сделал ее мастер из агрогородка Линово Александр Кийко.

Зубр в Пружанах появился отнюдь не случайно. Скоро в городе пройдет республиканский культурно-спортивный фестиваль «Вытокi». Местное руководство таким образом хочет удивить гостей.

Скульптура сделана из металлической проводки диаметром 5,5 мм. Высота зубра – 2,6 м.

Александр Кийко увлекся этим делом не так давно. Раньше изготавливал в основном сказочных персонажей для оформления своего подворья. Но планы у мастера грандиозные. Не исключено, что скоро Пружаны украсят и другие необычные скульптуры.