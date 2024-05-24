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В Беларуси исчезают дубы

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  • 24.05.2024, 20:13
  • 4,262
В Беларуси исчезают дубы

Почему так происходит?

В Беларуси хотят улучшить состояние «дубовой формации в лесном фонде», т.е. посадить больше дубов и сохранить уже имеющиеся дубравы, сообщает пресс-служба Минлесхоза.

По мнению специалистов, есть несколько причин, из-за которых количество дубов в Беларуси сокращается.

«Прежде всего, это изменение климата. Вторая причина кроется в учете насаждений, интенсивности проведения рубок ухода», — отметил первый замминистра лесного хозяйства Александр Драгун.

А иногда бывает так: специалисты хотят создать дубраву, а в итоге получается сосновый бор.

«Проблема в доле дуба — она должна быть не меньше 70%, а лучше все 100%», — отметил замдиректора Института леса Владимир Усеня.

Он также сказал, что, например, в этом году некоторые лесхозы сажали дубы лишь на 50% от общей площади участков. Этого, по его мнению, сегодня недостаточно.

Усеня отметил, что лучше не использовать дуб при смешении с другими породами.

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