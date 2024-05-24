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В Украину прибыла новая немецкая система ПВО IRIS-T

  • 24.05.2024, 20:20
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В Украину прибыла новая немецкая система ПВО IRIS-T

Она способна перехватывать крылатые ракеты противника.

В Украину сегодня, 24 мая, прибыла новая система противовоздушной обороны из Германии. Она способна перехватывать крылатые ракеты противника.

Об этом сообщает Spiegel.

Издание отмечает, что федеральное правительство Германии усиливает противовоздушную оборону Украины.

«По информации Spiegel, в пятницу в Украину прибыл еще один зенитный комплекс IRIS-T SLM», - написали журналисты.

По их данным, сейчас Украина имеет четыре системы средней дальности IRIS-T и одну систему малой дальности IRIS-T. При этом Германия пообещала Киеву девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS, производимых компанией Diehl Defense.

При этом журналисты отмечают, что Украине не хватает не только зенитных систем, но и боеприпасов к ним. Это связано с усилением воздушных ударов по Украине и теперь производитель пытается удовлетворить запрос Киева по ракетам в ПВО.

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