В Минске задержали двоих граждан Таджикистана 24.05.2024, 20:24

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По подозрению в терроризме.

Двоих граждан Таджикистана задержали в Минске по подозрению в подготовке терактов на территории своей страны, сообщила «РИА Новости» официальный представитель МВД Беларуси Наталья Сахарчук.

«Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке СОБРа в Минске задержаны два гражданина республики Таджикистан, которые подозреваются в подготовке совершения терактов на территории Таджикистана», — уточнила Сахарчук.

Представитель МВД Беларуси заявила, что «в настоящее время они переданы сотрудникам УБОП МВД Таджикистана».

В начале мая в Беларуси задержали четырех студентов, якобы готовивших теракты по указанию украинских спецслужб, сообщил министр иностранных дел Сергей Алейник.