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Минтруда Беларуси предупредило о мошенничестве с невыплатой пенсии

  • 24.05.2024, 21:00
Минтруда Беларуси предупредило о мошенничестве с невыплатой пенсии

И призвало не устанавливать незнакомые приложения на свой телефон.

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси предупредили про новое мошенничество с невыплатой пенсий. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что мошенники звонят белорусам под видом сотрудников ФСЗН, предлагая свои услуги по обновлению приложения Фонда социальной защиты населения через установления другого приложения. Злоумышленники угрожают невыплатой пенсий.

«Выплата пенсий не зависит от наличия на вашем мобильном телефоне приложения «ФСЗН», - подчеркнули в Минтруда.

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