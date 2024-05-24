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В Минске нашли четырехкомнатную квартиру с необычной планировкой и интерьером

  • 24.05.2024, 21:17
В Минске нашли четырехкомнатную квартиру с необычной планировкой и интерьером

Кухня для Ван Гога?

Кажется, владельцы этой квартиры очень любят Ван Гога. А как иначе объяснить, что их кухня оформлена в часто используемых художником цветах — желтом, темно-синем? Еще и подсолнухи на стене — намек, не иначе! Однако смелая кухня — это не единственное, чем примечательно это жилье, пишет «Онлайнер».

Например, здесь не самая обычная планировка, в которой сочетается сразу несколько геометрических фигур — квадрат, прямоугольник и треугольник. В них удалось вписать четыре комнаты, кухню, раздельный санузел. Все вместе занимает 86,5 кв. м.

Каждое помещение имеет свой определенный стиль. Кухня получилась экспериментально-яркой, гостиная — классической (с резной мебелью и подсвечниками из позолоты). Спальня и гостевая комната сохранили следы образцового евроремонта, а детская по цветовой гамме чуточку отдает Провансом. В общем, здесь царит своя атмосфера.

Находится четырешка в панельном доме 1986 года на улице Орловской. Сейчас она продается: владельцы хотят за нее $103 000 по курсу.

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