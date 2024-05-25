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Госдеп США: Помощь из предыдущих пакетов уже дошла до линии фронта в Украине

  • 25.05.2024, 3:14
Госдеп США: Помощь из предыдущих пакетов уже дошла до линии фронта в Украине

США уже подготовили новый пакет.

Украина уже получила предыдущие пакеты помощи от США после утверждения соответствующего решения Конгрессом, вооружение уже на передовой. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном 24 мая на сайте американского Госдепартамента.

Блинкен, в частности, проинформировал о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн.

«Это уже пятый пакет помощи, санкционированный президентом с момента подписания дополнительного закона о национальной безопасности, и третий пакет с использованием президентских полномочий по сокращению вооружений, – отметил госсекретарь США. – Помощь из предыдущих пакетов уже дошла до линии фронта, и мы доставим эту новую помощь как можно быстрее, чтобы украинские военные могли использовать ее для защиты своей территории и защиты украинского народа».

По данным Пентагона, в новый пакет от США, в частности, вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм и 105-мм артснаряды, ракеты с оптическим наведением и противотанковые системы.

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