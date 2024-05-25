Нелегитимному Лукашенко померещилась «нелегитимность» Зеленского 25.05.2024, 5:27

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Узурпатор вдруг заговорил о «юридической чистоте».

Диктатор Александр Лукашенко сделал заявление по поводу якобы «нелегитимности» президента Украины Владимира Зеленского.

Отвечая на вопрос о легитимность украинского лидера, Лукашенко фактически повторил мантру кремлевского диктатора Владимира Путина о том, якобы Зеленский не является легитимным президентом. Его цитируют белорусские пропагандисты.

«Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может. Потому что там глубокая демократия, вы же понимаете», - сказал Лукашенко.

Очередные президентские выборы в Украине должны были состояться весной 2024 года. Однако в ст. 19 закона Украины о правовом режиме военного положения отмечено, что в условиях военного положения (этот режим в Украине действует с 24 февраля 2022 года) запрещено проводить выборы.

Отметим, что самого Лукашенко белорусы и страны Запада не считают легитимным.