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Партизаны остановили работу важного логистического узла в России

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  • 25.05.2024, 8:10
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Партизаны остановили работу важного логистического узла в России

Движение военных грузов по железной дороге в Ярославле прекратилось.

Агент военного движения украинцев и крымских татар «Атеш» провел очередную успешную диверсию на российской железной дороге. На этот раз был уничтожен релейный шкаф в Ярославле, что создало неполадки в работе ж/д-станции «Полянки».

В «Атеш» утверждают, что проведенная диверсия усложнила транспортировку продукции военного назначения ряда российских заводов. Подробности и видео операции появилось в Telegram-канале движения.

«Агент нашего движения уничтожил релейный шкаф на железной дороге в Ярославле, что привело к неполадкам в работе ближайшей железнодорожной станции «Полянки». Ярославль — важный логистический узел, используемый россиянами в военных целях. Благодаря успешной диверсии мы усложнили транспортировку продукции военного назначения таких компаний, как «Ярославский радиозавод», Рыбинский завод «Сатурн», конструкторское бюро «Луч» и других», – отмечено в сообщении.

В «Атеш» намекнули, что диверсия в Ярославле – дело рук агента из числа местных, добавив, что «в ряды нашего движения присоединяются все больше россиян».

«Они активно борются против существующего порядка в их стране. Мы готовим десятки новых операций, которые приблизят конец путинского режима», – резюмировали в военном движении.

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