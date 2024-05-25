NBC News: Россия и КНДР планируют «октябрьский сюрприз», который поможет Трампу 1 25.05.2024, 8:31

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Готовится масштабная провокация.

Администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что укрепляющийся военный союз между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может значительно усилить ядерный потенциал Пхеньяна и напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили NBC News шесть высокопоставленных американских чиновников.

Собеседники NBC также опасаются, что Северная Корея может предпринять самые провокационные за последнее десятилетие военные действия в преддверии президентских выборов в США, возможно, по настоянию Путина.

По их словам, это время может быть выбрано для того, чтобы вызвать беспорядки в другой части мира, пока американцы решают, кого отправить в Белый дом - президента Джо Байдена или бывшего президента Дональда Трампа.

Ожидается, что в ближайшие недели Путин посетит Северную Корею и встретится с Кимом, и американские чиновники полагают, что они закрепят новую сделку по расширению поставок военных технологий Пхеньяну.

Сотрудники американской разведки считают, что Путин предоставляет Северной Корее технологии атомных подводных лодок и баллистических ракет в обмен на отправку Пхеньяном в Россию большого количества боеприпасов.

Чиновники также обеспокоены тем, что Россия может помочь Северной Корее завершить последние шаги, необходимые для создания первой подводной лодки, способной запустить ракету с ядерной боеголовкой.

Американские чиновники заявили, что у них нет четкого понимания того, какие именно технологии Россия передает Северной Корее. В отличие от поставок оружия, которые можно отследить физически, обмен военными технологиями не так легко обнаружить.

Неизвестно, будет ли Путин поощрять Кима на провокационные действия, направленные на создание так называемого «октябрьского сюрприза» во время президентских выборов в США, но Москва может колебаться в отношении такого шага, считает второй высокопоставленный представитель администрации. По его словам, Китай, который также сблизился с Россией и помогает Путину вести войну в Украине, не хочет нестабильности в регионе.