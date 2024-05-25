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Минимум 500 рублей: еще один банк в Беларуси будет по-новому брать комиссию за валютные счета

  • 25.05.2024, 9:10
  • 1,068
Минимум 500 рублей: еще один банк в Беларуси будет по-новому брать комиссию за валютные счета

Лимиты изменены.

«Альфа Банк» ввел изменения по комиссии за ведение счетов в долларах и евро. Теперь ее взимают со счетов, если их сумма превышает эквивалентно 330 тысяч рублей. Ранее этот лимит был на уровне 160 тысяч рублей.

Комиссия составляет 0,1% от среднедневного остатка (минимум — 500 рублей, но не больше 3000). Если на счете сумма меньше, комиссия не списывается.

Ранее в мае этого года «БНБ-Банк» также анонсировал изменения в комиссии для валютных счетов.

«МТБанк» накануне также анонсировал введение с 25 мая тарифа за обслуживание счетов в евро.

Платить предстоит также тем владельцам евровых карт (юрлицам и ИП), которые обслуживаются в рамках тарифного плана услуг расчетно-кассового обслуживания.

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