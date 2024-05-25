Российских пропагандистов охватила паника 25.05.2024, 9:25

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Наступление увязло на всех фронтах.

Пропагандисты РФ начали внезапно сообщать о том, что в результате получения ВСУ военной помощи от Запада на фронте в Украине «вторая армия мира» несет огромные потери.

Как рассказал в своем телеграм-канале украинский журналист и блогер Денис Казанский, в Z-каналах начали активно наблюдаться паника, упадок сил и уныние.

Так, российские военные корреспонденты отмечают, что после того как Украина получила военную помощь от Запада, Вооруженные силы нашей страны вовсе не испытывают проблем с боеприпасами.

Это и стало причиной того, что российское наступление увязло по всем направлениям. Помимо того, российские военные корреспонденты, пропагандисты Кремля, также начали заявлять о том, что в армии Российской Федерации катастрофически не хватает людей, так как захватнические войска несут огромные потери на территории Украинского государства.

Более детально об этом Казанский рассказал в своем видео на YouTube-канале.