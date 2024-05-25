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В России резко выросло число инвалидов без ног

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  • 25.05.2024, 9:53
  • 3,778
В России резко выросло число инвалидов без ног

Это рекордный показатель за все время ведения статистики.

За последний год количество людей в России, которым требовалось обеспечение средствами реабилитации, выросло более чем на 137 тысяч человек, или почти на 42 процента.

Более 466 тысяч россиян с инвалидностью стали на учет для получения кресел-колясок, кресел с санитарным оборудованием и протезов нижних конечностей, пишет издание «Верстка».

Это рекордный показатель за все время ведения статистики с 2012 года.

За последний год количество людей, которым требовалось обеспечение средствами реабилитации, выросло более чем на 137 тысяч человек, или почти на 42 процента.

В предыдущие годы рост оставался в пределах 7%, а общее число людей с инвалидностью, нуждающихся в средствах реабилитации, не превышало 331 тысячу человек.

Наиболее высокий спрос наблюдается на коляски — количество заявок на них выросло с 211 тысяч до 292,4 тысячи. Количество заявок на кресла с санитарным оборудованием увеличилось с 66,5 тысячи до 101,6 тысячи, а количество тех, кому необходимы протезы нижних конечностей, — с 51,4 тысячи до 72,3 тысячи человек.

Также в 2023 году значительно выросло число состоящих на учете людей, которым требуется специальная одежда, приспособленная для нужд инвалидов. Если к концу 2022 года насчитывалось 56,6 тысячи таких граждан, то к концу 2023 года их стало уже 89,6 тысячи, что является самым высоким показателем за все время наблюдений.

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