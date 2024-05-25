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Красивый вопрос жителя Гомеля о Марке Шагале был признан лучшим в игре «Что? Где? Когда?»

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  • 25.05.2024, 10:13
  • 4,542
Красивый вопрос жителя Гомеля о Марке Шагале был признан лучшим в игре «Что? Где? Когда?»

Почему нашего знаменитого земляка медленно обслуживали в парижских кафе?

В минувшее воскресенье в московском клубе «Что? Где? Когда?» стартовал летний сезон. В первой передаче за стол села команда новичков, а именно Дениса Теплякова.

В середине игры им выпал вопрос гомельчанина Сергея Петрова.

Он звучал так: «Марку Шагалу не нравилось в парижских кафе, что его долго обслуживали. Почему?».

Капитан команды ответил, что Шагал настолько хорошо знал французский, что работники кафе принимали его за местного жителя и поэтому не спешили обслуживать.

На самом деле ответ другой. Официанты хорошо знали, кто такой Марк Шагал и заставляли его долго ждать ужин, ведь тогда наш земляк в ожидании заказа начинал рисовать на салфетках. Зная эту привычку художника, официанты специально тянули время, чтобы потом оставить эти рисунки на память».

После игры вопрос Сергея Петрова был признан лучшим и наш земляк получит не только 100 тысяч российских рублей за победу в раунде, но и дополнительные 200 тысяч рублей (300 000 российских это примерно 3350 долларов), пишет nashaniva.com.

Кстати, эту игру можно будет посмотреть на ОНТ в воскресенье или сейчас в интернете.

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