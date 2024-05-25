Леонардо да Винчи оставил потомкам послание с точной датой важного события 25.05.2024, 11:04

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Расшифрован настоящий код художника.

Фанатам теории апокалипсиса будет интересно узнать, какой ребус гений 15 века «спрятал» в одно из самых известных полотен.

Исследовательница Сабрина Сфорца Галиция утверждает, что решила головоломку еще в 2010 году. «Код да Винчи» «не такой, который стал популярным благодаря Дэну Брауну», - комментирует ученая, изучавшая ранее рукописи Леонардо в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, а ныне работающая в архивах Ватикана.

Сфорца Галиция выяснила, что конец света в результате глобального потопа начнется 21 марта, а завершится 1 ноября 4006 года. После этого стартует новая эра человечества. Да Винчи зашифровал послание, «чтобы на него не напали», утверждает Галиция.

По ее словам, центральное полулунное окно над изображением Христа содержит «математическую и астрологическую» загадку, которую она расшифровала. Но каким именно было послание, неизвестно. Примечательно, что некоторые журналисты говорят : доказательства Галиции сравнимы с выражением «Друг, поверь».

Тайна «Тайного ужина»

Фреска «Тайная вечеря» («Тайная вечеря») Леонардо да Винчи была создана в 1495 - 1497 годах в монастыре доминиканцев в Милане по заказу герцога Людовико Сфорца. Сюжет первопроходца эпохи Возрождения изображает Иисуса Христа с апостолами – скорбное застолье в преддверии распятия.

«Тайная вечеря» является одним из самых гениальных и одновременно загадочных произведений художника. Вокруг фрески ходили легенды с момента ее создания и по сей день. Искусствоведы и историки до сих пор исследуют историю, сюжет полотна и его дальнейшую судьбу.

Апокалипсис Леонардо да Винчи

Выдающийся художник посвятил целый раздел своего творчества сценам катаклизмов, известный от названия «Видение конца света».

«Как в своих рисунках, так и в письменных работах Леонардо неоднократно обращался к теме катастрофической бури, разрушающей пейзаж, – говорится на сайте Королевского фонда коллекций.

Тема конца света была в то время популярна в обществе на рубеже эпох Средневековья и Ренессанса. Помимо этого «разрушительные настроения» можно объяснить и личным опытом гения эпох, поскольку появились на склоне его жизни.

«Эту одержимость можно рассматривать как глубоко личное выражение художника, который видел, как некоторые из его величайших творений были незавершенными или разрушенными на его глазах, и испытывая глубокое чувство изменчивости всех вещей, даже самой земли», – говорится в сообщении Королевского фонда.