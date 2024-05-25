«Танки-сараи» стали братскими могилами для оккупантов 1 25.05.2024, 11:11

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В случае поражения машины экипаж просто физически не успевает спастись.

Украинские военные начали устанавливать на западных танках, особенно «Леопардах 1», системы динамической защиты «Контакт-1» и «Нож». Российские оккупанты массово переходят на «скворечники» и «сараи», которые хоть и защищают от дронов и кумулятивных боеприпасов, но в случае поражения становятся братской могилой для экипажа. Об этом в беседе рассказал Александр Матвиенко, журналист военного отдела «Фокуса».

Он отметил, что бойцы ВСУ тоже могли бы активнее применять «мангалы», потому что на западной технике таких средств встречается очень мало. В то же время тем боезапас западных танков в отличие от советских машин находится за пределами расположения экипажа.

«Теперь нашим ребятам приходится использовать именно динамическую защиту украинской разработки на передней части танка и башне, — отмечает Матвиенко, — Это может быть эффективным, потому что россияне используют FPV-дроны с реактивными гранатами из РПГ и именно динамическая защита призвана улучшать защиту от кумулятивных средств, прожигающих броню и взрывающихся внутри».

По словам журналиста, динамическая защита имеет несколько слоев, подавляющих кумулятивную струю, которая пытается прожечь броню. Россияне в свою очередь делают «сараи», которые тоже сконструированы по принципу нескольких слоев, но уже из подручных материалов. В украинской армии пока ограничиваются меньшими надстройками.

«Танкисты ВСУ тоже делают подобный апгрейд, но в сборочном варианте, чтобы его можно было быстро снимать, когда в нем нет необходимости, — отмечает журналист, — В этом случае экипажу будет значительно проще управлять и обслуживать танк».

Александр говорит, что особая радость от каждого уничтоженного российского «сарая» в интернет-пабликах появилась не просто так, ведь даже такая самодельная защита действительно помогает в борьбе против дронов. Она имеет несколько слоев, а также системы РЭБ для подавления радиочастот FPV-дрона.

«С одной стороны тяжесть поражения «сараев» оккупантов свидетельствует о дефиците в украинской армии противотанковых средств типа «Стугны», почему-то пошел перекос именно на использование FPV-дронов, — отмечает журналист, — А сейчас российские танки даже с «сараями» и «скворечниками» стали чаще уничтожать из-за того, что улучшилась ситуация с поставками западного оружия, а также активностью оккупантов. Они, видимо, видят для себя смысл в использовании танка в качестве штурмовой машины, которая должна идти впереди, все разминировать и глушить дроны».

Журналист отмечает, что подобные российские «сараи» хотя действительно неплохо защищают от атак БПЛА, но при использовании противотанкового оружия становятся буквально гробом для всего экипажа. Конструкция советских танков предусматривает хранение боекомплекта вокруг экипажа. В случае поражения машины экипаж через все эти «сараи» и «скворечники» просто физически не успевает спастись.