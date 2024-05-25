В России погиб «таинственный» генерал, связанный с делом бунтовщика Попова 25.05.2024, 11:32

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Стала известна его фамилия.

Источник связанного с российскими спецслужбами телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщил, что фигурирующий в деле бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова таинственный генерал, который по сообщениям СМИ погиб еще до начала расследования — это друг «бунтовщика» Попова генерал Олег Цоков.

Они вместе служили, принимали участие в боевых действиях и оба стали российскими военачальниками. Попов и Цоков дружили семьями, их жены добавляли совместные фотографии в соцсетях, одна из которых из церкви во время совместного похода на службу на Крещение.

По версии следствия, генерал Иван Попов причастен к хищению (вменено «Мошенничество», статья 159 УК РФ) в 2023 году более 1,7 тысяч тонн металлоконструкций, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для военных. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения с ВСУ. Их стоимость оценивается порядка 130 миллионов рублей.

По данным источника, вина за хищение должна была лечь на плечи Олега Цокова, но тот посмертно получил звание Героя России. Тогда следствие переключилось на Ивана Попова, который попал «в опалу». Было установлено, что Цоков перевел деньги в размере 500 тысяч рублей Попову на карту. Данную сумму пытаются вменить, как часть доли для бывшего командующего 58-й армией за участие в распиле.

По словам Ивана Попова полмиллиона он занял у друга Олега Цокова, а во время обыска у него ничего ценного не нашли. Что по мнению защиты генерала однозначно характеризует его, как бессеребреника. Но следователь парировал, приведя очень показательную деталь: во время осмотра изъятого у Ивана Попова телефона следователи открыли приложение букмекера Winline и обнаружили, что генерал проиграл на ставках суммарно около 30 миллионов рублей.

Как выяснил ВЧК-ОГПУ, вдова Олега Цокова является учредителем микропредприятия с названием «Южный Металло Центр». Эта фирма была задействована в поставках металлоконструкций для нужд МО. Фирма зарегистрирована в 2019 году в Белореченске и согласно ОКВЭДам занимается торговлей стройматериалами, металлоконструкциями и другим.

В открытом доступе каких-либо контактов поставщиков не найти: компания с численностью до 3 человек не имеет ни сайта, ни телефона, базируется в промзоне в каком-то ангаре, а директор Сергей Моисеев упоминается только, как бывший руководитель другой фирмы Торговый центр дом, где учредителем являлась некая Светлана Попова. Данное юрлицо было ликвидировано, а сведения о Сергее Моисееве признаны недостоверными, что не мешает ему быть директором ЮМЦ.